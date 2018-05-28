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28 Mayıs 2018 13:19

Serdar Tuncer Hamamönü’nde

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ’’ Özellikle Ramazan akşamlarında Hamamönü artık Ankara’da bir marka’’ dedi.

Serdar Tuncer Hamamönü’nde

28 Mayıs 2018 13:19


Ramazan ayında birbirinden güzel etkinliklerle Ankaralıları misafir eden Hamamönü, hafta sonunda televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer’i ağırladı. Şiddetli yağan yağmura rağmen, Hamamarkası meydanını dolduran Ankaralılar keyifli bir gece geçirdiler.Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda ağırlıklı olarak şiir okuyan Serdar Tuncer, Altındağlılara duygu dolu anlar yaşattı.


Hamamönü’nün Ramazan’da da büyük ilgi gördüğünü belirten Tiryaki, ’’Yağan yağmura rağmen Ankaralılar bugün bizi yalnız bırakmadı. Hep birlikte Serdar Tuncer’in güzel sohbetini dinledik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Görüyorum ki bu yıl da Hamamönü, hem iftar için hem iftardan sonra Ankaralıların yine başlıca tercihi durumunda. Hamamönü’ndeki restorasyon çalışmalarımızla birlikte Ankara için önemli bir turizm merkezi ortaya çıktı. Özellikle Ramazan akşamlarında Hamamönü artık Ankara’da bir marka. Haziran ayı içerisinde iki önemli konuğumuzu daha Hamamönü’nde ağırlayacağız. Ünlü televizyoncu, sunucu ve şair İbrahim Sadri ve tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Demirci Ramazan ayında konuğumuz olacak. Tüm Ankaralıları bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.




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