Serebral Palsili çocukların futbol müsabakası heyecanı

Çocuklar eğlenirken, aileleri ise saha dışında bu mutluluğu seyretti.

DU-ÇE Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Serebral Palsi hastası çocuklar için Alhatlıbel Spor Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Ampute Milli Futbol Takımı da destek verdi. Takım oyuncuları ve çocuklar arasında gerçekleştirilen futbol müsabakasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Organizasyona ilişkin bilgiler paylaşan DU-ÇE Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Halkla İlişkiler Müdürü Sultan Kara, "Birçok alanda onlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Toplumdan sıyrılmamaları için çok şeyi başarabildiklerini göstermek için bunu yapmamız gerekiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan etkinlikte yaşları 4 ile 20 arasında değişen 100’e yakın çocuk yer aldı. Müsabaka sırasında aileler ise saha içinden ve dışından çocuklarına destek oldu. Oğlu Serebral Palsi hastası olan bir anne ise çocuğunu müsabaka sırasında izlerken çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu tür faaliyetlerin düzenlenmesi bizim için çok iyi oluyor. Çünkü normal hayatta bu tür şeylere katılamıyoruz. Gittiğimiz yerlerde deşarj olamıyor. Bu tür aktivitelere katıldığında oğlumda çok mutlu oluyor."

Serebral Palsi nedir?

Serebral Palsi; doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrası erken dönemdeki, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Serebral Palsi’de, beyinde oluşan hasar ilerleyici değildir. Hastalık bulaşıcı, kalıtsal ve hayatı tehdit eden bir durum değildir.

Motor geriliğine; duyusal, bilişsel, iletişim, algılama, epilepsi, davranış bozuklukları ve ikincil olarak gelişen kas iskelet sistemi sorunları eşlik eder. Serebral Palsili çocukların büyük bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken, bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile daha kötü bir tablo sergileyebilir. Oluşacak ek sorunları engellemek ve çocukların yaşam kalitelerini artırmak için, mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir.