Şeref Malkoç’tan Makedonya’ya çalışma ziyareti

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Makedonya Cumhuriyeti Meclisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Makedonya Ombudsmanlığının 20’inci kuruluş yıl dönümü ve Akdeniz Ombudsmanlar Birliğinin 10’uncu Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Üsküp’e çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Başdenetçi Şeref Malkoç’a ziyaretinde Kamu Denetçisi Arif Dülger eşlik etti. Toplantıda Vatandaşların Kültürel Haklarının Korunmasında Ombudsmanın Rolü, Çevre Koruyucusu Olarak Ombudsman ve Hassas Vatandaş Gruplarının Sosyal Haklarının Korunmasında Ombudsmanın Rolü konularında paneller düzenlendi. Malkoç, Hassas Vatandaş Gruplarının Sosyal Haklarının Korunmasında Ombudsmanın Rolü başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, kamu hizmetinde bulunanların birinci görevinin adaleti sağlamak olduğunu belirterek, dünyada özgürlük ve demokrasi arayışına baktığımızda bütün yönetimlerin insan hakları, adalet ve hakkaniyeti temin etmek için ortaya çıktığını söyledi. Malkoç, bütün dünyada; huzurun, refahın, barışın, kalkınmanın temelinin insan haklarına uymak, hakkaniyeti ve adaleti esas almaktan geçtiğini belirterek, Türkiye’nin bu anlamda son yıllarda demokratikleşme alanında, hak ve özgürlükler konusunda önemli mesafeler aldığını ve Ombudsmanlık Kurumunun kurulmasının bunların başında geldiğini söyledi.

KDK olarak hükümlerin efendisi barıştır ilkesini benimsediklerini belirten Malkoç, ’’İlk şikayetleri almaya başladığımız 2013 yılından günümüze ise kurumumuza 45 binden fazla şikayet başvurusu yapılmıştır. Bu şikayetleri 6 ay içerisinde karara bağlayan kurumumuz bunların önemli bir bölümünü dostane çözümle sonlandırmıştır. Tavsiye kararlarımıza idarelerin uyma oranı 2014 yılında yüzde 30 iken bugün itibariyle yüzde 70’lere ulaşmış durumdadır’’ ifadelerini kullandı.

Türk Ombudsmanlığı olarak Avrupa’da yaşayan 6 milyon vatandaşa haklarını arama yollarını öğretmek amacıyla, farkındalık oluşturma projesini hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Malkoç, ’’Bu kapsamda şu ana kadar Avusturya, Belçika ve Almanya’ya gittik. Bu ülkelerde ombudsmanlar ve insan hakları kuruluşlarının temsilcileri ile görüştük. Ayrıca bu ülkelerde yer alan vatandaşlarımızın kurduğu Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Onların bu ülkelerde yaşadıkları sorunları birinci elden dinliyor ve onları bu sorunlara karşı Ombudsmanlara başvurmaya teşvik ediyoruz. Ayrıca kurum olarak bu başvurularını ilgili ombudsmanlar nezdinde de takipçisi oluyoruz’’ şeklinde konuştu.

2018’in ilk 3 ayında KKTC, Belçika, Nijer, Almanya, Bosna Hersek ve İran’a uluslararası toplantılar ve davetler üzerine ziyaretler geçekleştirdiklerini söyleyen Malkoç, “Belçika ve Almanya Ombudsmanlarına orada yaşayan Türklerin sorunlarını aktarma fırsatı bulduk. KKTC, Nijer, İran ve Bosna Hersek ile ise ombudsmanlar arası ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için önemli adımlar attık. Türkiye Ombudsmanlığı olarak gerek Avrupa Ombudsmanlık Birliğinde gerekse Asya, Afrika, Akdeniz ombudsmanlık birliğinde aktif ve tesirli olacağız. İslam ülkeleri iş birliği teşkilatı ombudsmanlık birliğinin kurulmasına öncülük yapacağız’’ açıklamalarında bulundu.

Türk Ombudsmanlığı olarak önemli bir çalışma yaptıklarını ve Suriyeli mülteciler ile ilgili kapsamlı bir rapor yayınladıklarını ifade eden Malkoç konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’Bildiğiniz üzere 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş ve terör sonrası 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteci Türkiye’ye sığınmıştır. Milletimiz; kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile eşini kaybeden, yetim kalan, insan hakkı ihlallerine maruz kalan, evi yıkılan, kısacası her biri kendi içinde ayrı bir mağduriyet yaşayan tüm mazlumların yaralarının sarılması için imkanlarını seferber etmiştir. Vefakar ve cefakar milletimizin misafirperver ve yardımsever tutumu, ülkemizi yaklaşık 30 milyar dolar ile insani yardımda milli gelirine oranla dünyanın en cömert ülkesi haline getirmiştir. Üstelik ülkemiz bunu; PKK, DEAŞ, FETÖ, PYD, YPG gibi terör örgütleri ile kararlı mücadelesini sürdürürken başarabilmiştir. Ombudsmanlık olarak ‘Türkiye’deki Suriyeliler’ özel raporunu hazırlamamızdaki ana amacımız mültecilerin durumunu, yaşamlarını, yaşadıkları sorunları yerinde tespit etmektir. Ayrıca kamu idaresine mültecilerle ilgili çeşitli önerilerde bulunmayı amaçladık. Rapor hazırlık sürecinde 9 mülteci kampını ziyaret ederek hem mültecilerle hem de kamp yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yaptık. Ülkemiz tarafından Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ayrıca Suriyeli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Suriyeli mültecilere yardım eden Türk STK’ları ile bir araya geldik. Durumun uluslararası değerlendirilmesini sağlamak için Ankara’da 2-3 Mart 2017 tarihlerinde göç ve mülteciler konulu 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumunu düzenledik.”

Üsküp Programı kapsamında Malkoç ile beraberindeki heyet, Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Talat Xhaferi ve Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Enes İbrahim, Makedonya Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı Yovo Vangelovski ile Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski ile görüştü.