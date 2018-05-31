Şereflikoçhisarlılar iftarda buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şereflikoçhisarlılar Derneği üyelerinin belediyenin İlkadım Salonu’nda düzenlediği iftar programına katıldı. İlahi dinletileri ve dua okunması ile başlayan programda konuşan Yaşar, ’’Ramazan ayının kendine yakışır bir şekilde kavgadan ve gürültüden uzak yaşanabilmesi için 9 yıldır çalışıyoruz. Gençlerin, çocukların, yaşlıların, herkesin bu iftar sofralarında bir araya gelmesi, Ramazan’a yakışır bir şekilde ibadetini gerçekleştirmesi ülkemizdeki huzurun devamı açısından büyük önem arz etmektedir. Birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ne olduğunu bize hatırlatan bu mübarek ayda hepimiz hoşgörülü olmalıyız’’ ifadelerini kullandı.

Yaşar, ’’En önemli ay olan Ramazan ayında kardeşlik, barış ve sevgi kavramları daha bir önem kazanmaktadır. Sadece aç kalarak değil, kin, nefret ve dedikodudan uzak, geçmişimizde olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Ramazan ayını geçirmeliyiz. Biz kimseyi ayırmadan eşit yurttaşlık bilincini yaşatarak çalıştık. Cami de yaptım, cemevi de. Bu nedenle diyoruz ki Ramazan’ın coşkusu da bizim Muharrem’in acısı da’’ şeklinde konuştu.

Programın sonunda Yaşar, Kacarlı köyünün şampiyon olduğu Şereflikoçhisarlılar Derneği Futbol Turnuvası’nın ilk dört takımına kupalarını verdi.