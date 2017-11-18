Sertifikalarını aldılar, işbaşı yapmak için bekliyorlar

Güvenlik elemanları İş ve İstihdam Merkezi aracılığıyla özel sektörde istihdam edilecek.

Çankaya Belediyesi, istihdam olanaklı meslek edindirme kurslarından mezun olan kursiyerlerin özel sektörde çalışmalarına imkan sunuyor. İş ve İstihdam Merkezi’nin düzenlediği istihdam garantili özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlayan 38 kişiye sertifikaları belediyenin Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda yapılan törenle verildi.

Törene Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve Meclis üyeleri de katılırken sertifika almaya hak kazanan özel güvenlik adayları belgeleri sayesinde özel sektörde faaliyet gösteren güvenlik firmalarında istihdam edilecekler.

Eleman ihtiyacı olan kuruluşlarla, Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi’nin doğrudan iletişim kurduğu garantili meslek edindirme kursları birçok alanda devam ediyor. Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar Kızılay’da bulunan belediyenin İş ve İstihdam Merkezi’ne başvurabilecekleri gibi merkezin 458 89 00/1070-1071-1072 numaralı telefonlarından bilgi alabilecekler.