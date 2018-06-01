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01 Haziran 2018 15:24

Servet Yardımcı: "UEFA yeni bir heyecan için bize destek veriyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Servet Yardımcı, 2019 UEFA Süper Lig Finali’nin Vodafone Park’ta oynanacağını hatırlatarak, EURO 2024 için çok kapsamlı bir dosya hazırladıklarını ve UEFA’nın da yeni bir heyecan için Türkiye’ye destek verdiğini söyledi.

Servet Yardımcı:

01 Haziran 2018 15:24


TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye’nin yaptığı önemli yatırımlardan dolayı her turnuvayı hak ettiği belirten Yardımcı, “2019 UEFA Süper Lig Finali Vodafone Park’ta oynanacak. Sıradaki hedefimiz EURO 2024 ve ümitliyiz. Çalışmalarımız yoğun geçecek. Çok kapsamlı dosya hazırlayacağız. Biz her zaman UEFA’ya, Türkiye’nin çok büyük bir futbol ülkesi olduğunu söyledik. Hükümetimiz futbola çok iyi destek gösteriyor. Bunlardan dolayı bize hayranlıkla bakıyorlar. Bu sebeple bütün turnuvaları biz hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“UEFA yeni bir heyecan için bize destek veriyor”


Türkiye’nin UEFA üyesi olarak 2 kıtayı birleştiren tek ülke olduğunu vurgulayan Servet Yardımcı, “İstanbul’da Türk Hava Yolları’nın 170 şehre direkt uçuşları var. İstanbul 3. Havaalanı’nın ekim ayında devreye girecek olması önemli. Ülkemize yapılmış olan muazzam yatırımlar sayesinde bu turnuvaları hak ediyoruz. UEFA da bu konuda bir ortak arıyor kendine. Biz UEFA’nın iyi bir ortağı olacağımızı söylüyoruz. Onlar da yeni bir heyecanın olması için bize destek veriyor. Kulüplerimiz için UEFA’dan ihraç söz konusu değil. Takımlarımız sözler verdi ve bu sözlerin yerine getirilmesi lazım” şeklinde konuştu.



VAR sistemi için de bir statünün olduğunu belirten Yardımcı, şunları kaydetti:


“Dışarıda yapılan uygulamaların aynısını biz de ülkemizde uyguluyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı çekmedik. VAR’ı önümüzdeki sene Süper Lig’de uygulayacağız. Sistemin başarılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz.”




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