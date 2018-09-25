'Sevgi çiçeği' Gölbaşı'nın değerlerine motif oluyor

Dünya'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen ‘Sevgi Çiçeği', Gölbaşı'nın değerleriyle buluşuyor.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı '2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı' kapsamında yürütülecek olan "Sevgi Çiçeği Sanatla Buluşuyor" projesi için protokol imzaladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık'ın imzaları attığı protokolle, yumurta oymacılığı, testicilik, bıçakçılık, bakırcılık gibi Gölbaşı'na özgü geleneksel el sanatlarının üretiminde Gölbaşı'nın sembollerinden sevgi çiçeğinin ürünler üzerinde ‘motif' olarak kullanılması, paketleme ve etiketleme işleminde kullanılması hedefleniyor. Ayrıca proje ile Gölbaşı'nın geleneksel el sanatlarının üretimlerinin arttırılması ve sevgi çiçeğinin bir marka değeri olarak yerli ve yabancı turistlere tanıtılması amaçlanıyor. ‘Sevgi Çiçeği Sanatla Buluşuyor" projesi kapsamında Gölbaşı'nda geleneksel ürünlerini sevgi çiçeği teması ile işleyecek ustaların eserleri Atatürk Sahil Parkı yürüyüş yolu üzerine yapılacak olan sanat sokağında satışa sunulacak.