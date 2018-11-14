Sevgi çiçeği tohumları Gölbaşı'nda toprakla buluştu

Dünya endemik bitki listesinde yer alan "sevgi çiçeği” tohumları, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) üyesi öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma ve İzleme Daire Başkanı Ali Özkır, Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri ile ZİÇEV üyesi öğrencilerin katıldığı etkinlikle "sevgi çiçeği” tohumları toprakla buluştu. Öğrencilerle birlikte tohumları eken Başkan Duruay, “Burada sevgi çiçeğimizi toprakla buluşturduk. Bu alanı daha önce oluşturmuştuk. 3 senedir bu etkinliği yapıyoruz. Bildiğiniz gibi sevgi çiçeği endemik bir bitkidir ve Gölbaşı'na özgü bir bitkidir. Yok olmaması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Burası da bizim 3 dönümlük rezerve alanımız. Biz burada rezerve yaptığımız tohumlarla birlikte Gölbaşı'nda birçok parkımız da sevgi çiçekleri ile donatılacak. Biz bu çiçeğe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. ZİÇEV'e, Hacı Bayram Üniversitesine ve Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hem genç kardeşlerimize bir aktivite oldu hem de onlarla güzel bir program yapmış olduk. Aynı zamanda sevgi çiçeğimizi sanatla da buluşturuyoruz. Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz projede sanat sokağımızı yapacağız ve artık sevgi çiçeğimizi nakış nakış işleyerek bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracağız” dedi.

Duruay, sevgi çiçeğinin coğrafi işaretini almak için müracaat yaptıklarını ve 2 ay içerisinde sevgi çiçeğinin tescilleneceğini belirtti.

Tabiat Varlıklarını Koruma ve Geliştirme Müdür Yardımcısı Ahmet Demirtaş ise, “Sevgi çiçeği endemik bir bitkidir ve nesli yok olma ile karşı karşıyaydı. Burası için ilk önce biz 5 dönümlük bir alanda tohum yetiştirdik. Daha sonra da alanı genişleterek bu sene 10 dönümlük bir alanda tohum yetiştirdik. Gitgide de artıracağız ve inşallah Gölbaşı'nın sembolü her bahçede yetişen bir bitki haline getireceğiz” diye konuştu.

ZİÇEV üyesi öğrencilerden Emre Özgenç, “Doğaya sigara atmasınlar. Temizlik katınız” dedi. Niyazi Pektaş adlı öğrenci de, “Gölbaşı Belediyesine çiçekleri suladığı için teşekkür ederim. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile tanışmaktan onur duyuyorum. Saygı ve sevgi ile teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Program sonunda Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ZİÇEV öğrencilerine ve program katılımcılarına fidan takdim etti.