Seyir halindeki araç alev alev yandı

Ankara'da seyir halindeki otomobil, motor bölümünde meydana gelen arıza nedeniyle alev alev yandı. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametine seyir halinde olan otomobil, Türk Hava Kurumu önünde motor bölümündeki arıza nedeniyle aniden alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile otomobil adeta alev topuna döndü. Bir anda panikleyen sürücü, araçtan inerek durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri bulvarı araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin diğer araçlara sıçramaması için müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürüldükten sonra bulvar araç trafiğine açılırken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.