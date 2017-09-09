Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre; şehrin en işlek caddelerinden olan Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir ağacın ana kollarından biri koptu. Kopan dal parçası, cadde üzerinde seyir halinde olan Tolgahan Aydın’ın hakimiyetindeki 06 FP 9884 plakalı otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobilin üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran sürücü aracını durdurarak dışarı çıktı. Ön camı kırılan ve tavanı ezilen aracın içinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, büyük şaşkınlık yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayın etkisiyle yolun iki şeridi araç trafiğine kapanırken, caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, yolda trafik önlemleri aldı. Otomobilleri ağacın altından çıkarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, ağacı testere ile kesti.