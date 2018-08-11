Sezonun ilk galibi Galatasaray

Tribünlerin tamamen dolduğu mücadeleyi izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da vardı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış maçında, lige bu sezon yükselen Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü evinde Galatasaray’ı ağırladı. İlklerin yaşandığı mücadelede tribünlerde tamamen doldu. Yaklaşık 19 bin taraftarın tribünde bulunduğu mücadelede, Ankaragücü 7. dakikada El Kabir’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Galatasaray bu gole Serdar Aziz’le dakika 21’de cevap verdi ve mücadeleyi 1-1’e getirdi. Galatasaray Kone’nin kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Sakin geçen ikinci yarının son dakikalarında Galatasaray, Eren Derdiyok’un attığı golle sezonun ilk maçını 3-1 kazandı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna mücadeleyi protokol tribününden izledi.

Yeni transferler forma şansı buldu

MKE Ankaragücü sahaya 8 yeni transferle çıkarken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni transfer Henry Onyekuru’ya ilk 11’de forma şansı verdi.