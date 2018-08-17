SGK Başkanı Bağlı, ASO Teknik Kolejini ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Teknik Koleji ile Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret etti.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1.OSB Başkan Vekili Mustafa Bozkurt’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, SGK temsilcileri ile bölgede yer alan okulların yöneticileri katıldı. Ziyarette, SGK Başkanı Bağlı’ya Ankara Sanayi Odası’nın eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler veren Özdebir, "Ankara Sanayi Odası olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Üreten nesiller yetiştirmek amacıyla, sanayicilerimizle işbirliği yaparak ülkemizin geleceğine değer katan, geleneklerine bağlı kalan, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Sanayiciler olarak okulda iyi bir akademik eğitimin yanında mesleki beceri sahibi gençler yetiştirmek istediklerini belirten Özdebir, "Bu okul hem sanayiciler hem de ülkemiz için çok önemli. Çünkü küresel yarışta firmalarımızın var olabilmesi için, bu okulda yetişecek gençlerimiz yeni icatlar çıkaracaklar, inovasyon yapacaklar, yeni idare tarzları geliştirecekler ve firmalarımızı dünya ile rekabet edebilecek düzeye getirecekler" diye konuştu. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise yaptığı konuşmada SGK olarak özel sektör temsilcileriyle bir araya gelip kamuda yaşanılan sorunlarını dinleyerek masaya yatırılan sorunları yakından takip edeceklerini ifade etti.

Bölgede yer alan çalışmaları ve eğitim faaliyetleri sunumlarını dikkatle izleyen Başkan Bağlı, en kısa zamanda bölge sanayileriyle birlikte kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceklerini belirterek, ASO 1. OSB yönetimine "istihdam teşvikleri" hakkında detaylı bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve ASO 1.OSB Başkan Vekili Mustafa Bozkurt, SGK Başkanı Bağlı’ya ASO Teknik Koleji ve ASO Sürekli Eğitim Merkezini gezdirdi ve öğrencilerin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.