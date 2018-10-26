SGK Başkanı Bağlı: "Kayıt dışılık hepimizin geleceğinden çalınması demektir"

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Bu noktadan sonra kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bilinci arttırmalıyız. Hem ekonominin hem de sosyal hayatın can damarı olan esnafın, bu konuda bize destek sağlaması çok önemli. Bu sadece mevzuatla yapılacak bir şey değil, işin en zor tarafı bilincin arttırılması. Kayıt dışılığa ilişkin toplumsal bir duyarlılığın oluşturulması, toplumun bunu kabul etmesi, benimsemesi gerekir. Kayıt dışılık demek hepimizin geleceğinden çalınması demek" dedi.

Türkiye'de sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini zedeleyen, kayıt dışı çalışan işçilerin haklarından mahrum kalmasına neden olan kayıt dışı istihdamla mücadele etmek amacıyla yenilikçi bir tutum sergileyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mayıs 2017 tarihinde Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi (KİDEP)'i hayata geçirdi. Proje kapsamında seminerler ve etkinlikler düzenlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, kayıtlı istihdam düzeyini yükseltmek için uygulamaya koyduğu projeler kapsamında, mevsimlik tarım işçileri, ilkokul öğrencileri bilgilendirilmiş 14 ilde esnaf ve din görevlileri bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. Ayrıca geleceğin medya profesyonelleri olan iletişim fakültesi öğrencilerine “Sen Çek Kayda Geçsin” konulu kısa film yarışması ile deneyimlerinden faydalanmak üzere vatandaşlara yönelik “Al Eline Kalemi Başlıyor Sosyal Güvenlik Serüveni” konulu hikaye yarışması düzenlenmiştir. Alanında uzman kişilerin jüri üyeliği yaptığı yarışmanın ödül töreni "Ankara Esnaf Bilgilendirme Toplantısı"nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, nakitten krediye dayalı ekonomiye geçerken veya ekonomi yapısal bir değişim geçirirken kayıt dışılığın doğal olarak düşeceğini ifade etti. SGK olarak çok ciddi teşviklerle bu süreci yürüttüklerini dile getiren Bağlı, kayıt dışılığı teşvik eden, kayıt dışılıkla mücadele eden, 10'dan fazla teşvik ile belli bir seviyeye kadar gelindiğini aktardı. Gelinen noktada yüzde 50'lerdeki bir kayıt dışılığı kontrol altına almanın, yüzde 30'lardan 15'lere indirmekten kolay olduğunu belirterek, bu alanda yapılması gereken çok fazla şey olduğunu söyledi. Bağlı, "Kayıt dışılık sadece kanunlarla, mevzuatla, düzenlemelerle, denetimle, cezalandırma ile bir çözebilir sorun olsaydı, o konuda Sosyal Güvenlik Kurumu Mevzuatı yeterli. Denetim elemanımız da var, Alo 172 ile 80 milyona rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu noktadan sonra kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bilinci arttırmalıyız. Hem ekonominin hem de sosyal hayatın can damarı olan esnafın, bu konuda bize destek sağlaması çok önemli. Bu sadece mevzuatla yapılacak bir şey değil, işin en zor tarafı bilincin arttırılması. Kayıt dışılığa ilişkin toplumsal bir duyarlılığın oluşturulması, toplumun bunu kabul etmesi, benimsemesi gerekir. Kayıt dışılık demek hepimizin geleceğinden çalınması demek" şeklinde konuştu.

Bağlı, kayıt dışılığın kısa vadede bir fayda olarak görüldüğünü ancak uzun vadede hem ilgili için, hem onu çalıştıran için hem de toplum için bir maliyet olduğunun altını çizdi. Bağlı, "Kayıt dışılık toplumsal bir mesele bu kapsamda esnafla işbirliği yapmamız da kaçınılmaz bir zorunluluktur" mesajını verdi.

Programda, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ay da yer aldı. Konuşmaların ardından üniversite öğrencilerinin katıldığı ödül yarışmalarının ödül töreni yapıldı. Birincilik Ödülünü "Sigortasız Sigortalı" isimli kısa filmiyle 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisi Yunus Tüzen aldı.