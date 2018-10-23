Bilgi Güvenliği Derneği tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen, 11. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

BGD tarafından Kamu Üst Düzey Yöneticileri, Kamu Kurumları, Özel Sektör Kuruluşları ve Akademisyenler alanında dört alt başlıkta kategorilendirerek, üstün hizmet ödülüne layık görülen kişi ve kurumlara “Üstün Hizmet Ödülleri” takdim edildi. Kamu üst düzey yöneticileri arasında eski Bilgi Güvenliği ve İletişim Kurumu Başkanlarından, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan bu yıl ödüle layık bulunan yönetici seçildi. Ömer Fatih Sayan BTK da başkanlık yaptığı dönemde Siber Güvenlik alanında birçok projeyi hayata geçirdi ve bu alanda birçok alt yapı kurulmasına öncülük etti. Başta USOM ve SOME'lerin kurulması olmak üzere birçok teknolojinin ve ürünün geliştirilmesine de katkı sağladı. Sayan Siber Güvenlik Alanında insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda çok önemli başarılara imza attı. Kamu kurumları alanında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ödül almaya layık görüldü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu adına ödül Kurum Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'na verildi.

Özel Sektör kategorisinde Türkiye'nin İlk Elektronik İmza Sertifika Hizmet Sağlayıcısı lisansına sahip firmalardan biri olan TÜRKTRUST Firması üstün hizmet ödülüne layık görüldü. Akademik Alanda da Prof. Dr. Ersan Akyıldız ödüle layık görüldü. ODTÜ Ulusal Matematik Enstitüsü'nün kurucularından olan ve Türkiye'de Kriptoloji biliminin öncülerinden olan Akyıldız'ın, Bu alanda ulusal ve uluslararası birçok yayını ve eseri bulunuyor.