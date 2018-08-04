Sıcak bastırdı, havuzlar doldu taştı

Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde serinlemek isteyenler havuzlara koşuyor. Özellikle tatile gidemeyen ya da hafta sonunu serinleyerek geçirmek isteyenlerin talebi ile doluluk % 100’lere çıktı. Aktepe Spor Tesisinde yaz döneminde yararlananların sayısı 6 bin 693’e ulaşırken, Kalaba Spor Merkezinde bu sayı 13 bin 900’e çıktı.

Etlik yüzme kurslarına akın

Etlik Spor Merkezi ise yaz dönemiyle beraber yüzme öğrenmek isteyenlerin talebini karşılamak için ilave kurslar açtı. Uzman hocalar eşliğinde verilen yüzme eğitimi ile havuzlara üyelik de artış gösteriyor. Özellikle çocukların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirten tesis yetkilileri, havuzlara ise en fazla kadınların rağbet ettiğini dile getirdiler. Etlik Spor Merkezindeki yüzme havuzundan 7.801 kişi faydalanarak serinleme imkanı yakalarken, yüzme kurslarına katılanların sayısı ise 4 bin 372 oldu.

Mevlana Kültür ve Spor Merkezindeki yüzme havuzundan da 5 bin 648 kişinin faydalanmasıyla yaklaşık 35 bin kişinin yüzme havuzları ile serinlediğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak " Ankara’da deniz olmayınca vatandaşımız bu ihtiyacını havuzlar vasıtasıyla gideriyor. Bizler de modern tesislerimizle onların bu ihtiyacını karşılıyoruz. Hijyenik koşullarda, uzman eğitmenler eşliğinde çocuklarımızın yüzme öğrenmesini, açtığımız yaz okullarıyla da destekliyoruz” dedi.