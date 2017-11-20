Hızlı şehirleşmenin ve şehir yaşamındaki yoğunluğun neticesinde solmaya yüz tutan komşuluk ilişkilerini canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Ak, onların taleplerini de dinledi. Sıcak çorba ve kahve ikramından memnun olan vatandaşlar ise Başkan Ak’a teşekkür ettiler.

Pazar alanını gezerek esnafa hayırlı kazançlar da dileyen Ak, şehirlerin kalabalık olmasına rağmen birçok insanı yalnızlığa mahkum ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Apartmanda oturan birçok kişi karşısındaki komşusunu tanımıyor. Dinimiz bizi komşuluk haklarından sorumlu tutar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘Allah neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacaktı’ demiştir. Birbirimizi anlamak, sevmek, yardım etmek o şehirde mutluluğu artırır. Nasıl ki evlerimizde huzurlu yaşıyorsak, şehirler de insanlara huzur vermelidir. Biz millet olarak birlikte yaşayan, sevinçlerini acılarını paylaşan bir milletiz. Şehirleri binalar, yollar değil, insanlar anlamlı kılar, temel olan insandır. Komşuluğu, arkadaşlığı, dostluğu, birlik beraberliği ön plana çıkarmalıyız."