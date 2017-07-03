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03 Temmuz 2017 16:31

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava Ankara’da da hayatı olumsuz etkiledi.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar havuzlara akın etti

03 Temmuz 2017 16:31

Dışarıda güneşin altında veya ateşin karşısında çalışan vatandaşlar zorluk yaşarken, kimi vatandaşlar da serinlemek için havuzlara akın etti.


Başkent’te, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması hayatı olumsuz etkiledi. Güneşin etkisini gösterdiği öğle saatlerinde orta refüjlere çiçek diken ve kendi imkanları ile güneşten korunmaya çalışan bir kadın işçi ve vantilatör ile serinlemeye çalışan döner ustası Süleyman Ayhan, havaların çok sıcak olduğunu ama ekmek parası için mecburen katlandıklarını ifade etti.


Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise serinlemek için havuzlara akın etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren havuzlara akın eden çocuklar, havuzu çok sevdiklerini ve havaların sıcak olmasından dolayı havuzda serinlediklerini kaydetti. Sincan’da serinlemek isteyen kimi çocuklar da tehlikeye aldırış etmeden şortunu alıp süs havuzlarına girdi.




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