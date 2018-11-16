Şiddetle mücadele günleri başlıyor

Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinliklerine 19 Kasım'da başlıyor. Etkinlikler kapsamında sanatçı Işıl Yücesoy ve Gazeteci Banu Güven'den Flormar'da işten çıkartılan kadınlara kadar pek çok konuk Çankayalılarla buluşacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla rol model olan Çankaya Belediyesi, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinliklerine 19 Kasım'da başlıyor. Başta şiddet olmak üzere kadın sorununa ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklerin tamamı Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşecek. 19 Kasım günü saat 18.00'de Gazeteci Banu Güven söyleşisi ve konseriyle başlayacak etkinlikler, 20 Kasım günü saat 19.30'da sanatçı Seyhan Arman'ın tek kişilik “Küründen Kabare” oyunuyla devam edecek. 21 Kasım saat 18.00'de sanatçı Işıl Yücesoy söyleşisi ve konserinin gerçekleşeceği etkinlikler kapsamında 22 Kasım saat 18.00'de Flormar'da işten çıkartılan kadınların konuk olacağı “İş Yaşamında Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet” söyleşisi gerçekleşecek.

23 Kasım saat 19.00'da sanatçı Lale Mansur ve Gizem Aldemir'in rol aldığı “İyi Geceler Anne” tiyatro oyunu ile devam edecek etkinliklerde, 24 Kasım saat 18.00'de “Geleceğini Karartma Bağımlı Olma” söyleşisi ve ardından Onur Elbilen'in yazıp yönettiği “Elimdeki Kor Ateş” tiyatro oyunu yer alacak.