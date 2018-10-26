Siemens ve Temsan'dan enerjide büyük dönüşüm hareketi

Siemens ve TEMSAN A.Ş (Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.), Ankara'da gerçekleşen Türk-Alman Enerji Forumu'nda önemli bir enerji verimliliği projesine imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in katıldığı etkinlikte, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis ve TEMSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Toprak, eski tip ve verimliliği düşük kombine çevrim santrallerinin yenilenmesi için iş birliği yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Projeyle; EÜAŞ Ambarlı Santrali başta olmak üzere verimsiz kombine çevrim santrallerinin yüksek enerji verimliliğine sahip olacak şekilde yenilenmesi amaçlanıyor. Yatırım sonucunda elde edilecek enerji verimliliği, yüzde 45 seviyesinden yüzde 60'ın üzerinde bir seviyeye ulaşacak. Yenilenen enerji santralleri, sağlanacak performans artışı ile yatırım tutarını 5 ila 7 yıl gibi kısa bir vadede geri ödeyebilecek. Tamamlandığında, Türkiye'nin doğalgaz tüketimini yüzde 2 oranında düşürecek olan projenin toplam yatırım tutarının 1,5 milyar euro olması bekleniyor. Yerlileştirme konusunda stratejik iş birliği ve finansman temini konuları da anlaşma kapsamında yer alıyor.

İş birliğiyle ilgili açıklamalar yapan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, ülke ekonomisinin can damarlarını oluşturan enerji üretimi ve enerji verimliliği konularında Siemens Türkiye'nin 162 yıldır yürüttüğü faaliyetler ve tamamladığı projelerle Türkiye'ye önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

Hüseyin Gelis sözlerine şöyle devam etti: “Siemens Türkiye olarak TEMSAN A.Ş. ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu önemli iş birliği sayesinde, ülke çapında birçok santralimiz üretimde ciddi verimlilik artışı yaşayacak. Yüksek teknolojiyle hayata geçireceğimiz bu enerji dönüşümü vesilesiyle ülkemize ve ekonomimize katkı sağlayacak olmaktan gurur duyuyoruz.”