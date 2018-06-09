Sierra Leone’de yetimhanelere gıda yardımı

Başkent Freetown’da 7 farklı yetimhaneye en az 1 ay yetecek kadar temel gıda temini sağlandı. Yardım yapılan “Hope for Ebola Orphans” yetimhanesinde kalan çocukların ebola salgınında ebeveynlerini kaybeden 3-16 yaş aralığında çocuklardan oluştuğunu söyleyen yetimhane yönetimi, yapılan yardımlardan dolayı Türkiye’ye şükranlarını ifade etti. 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu TİKA ekibine tanıtan yetkililer, üçüz doğan kız çocuğunun diğer 2 kardeşi ve ailesini ebola salgınında kaybettiğini ve henüz 1 haftalıkken yetimhaneye bırakıldığını ifade ettiler.

Bir dönem iç savaşın yaşandığı Sierra Leone’de savaşta uzuvlarını kaybeden çocuk ve kimsesizlerin barındığı “Handicap Youth Development Association” barınma evine de TİKA tarafından gıda yardımı yapıldı. “Wellington Muslim Association” tarafından desteklenen 100 ihtiyaç sahibi yetim ailesine gerçekleştirilen gıda dağıtımı programına, Freetown Büyükelçisi Deha Erpek ve bölge yöneticileri de katıldı. Büyükelçi Erpek, yaptığı konuşmada yapılan yardımların iki ülke arasındaki kardeşliği daha da arttırmasını temenni ettiğini ve Türk halkının dost ve kardeş Sierra Leone halkının her daim yanında olduğunu dile getirdi.

Wellington Muslim Association yetkilileri ise, Türkiye tarafından yapılan bu yardımların ihtiyaç sahibi yetim ailelerin Ramazan ayını daha mutlu geçirmelerine vesile olacağını ifade etti.