Şifalı sulara talep giderek artıyor

Sağlık turizminde kaplıcalar günümüzde ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Ayaş İçmece ve Kaplıcaları Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Bal, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin bedellerinin kurumca karşılanmadığını belirterek, “Ancak Ayyaş İçmece ve Kaplıcaları, Sağlık Bakanlığı kaplıca tesisi işletme izni, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi Ruhsat Belgesi'ne sahiptir. İçmece ve kaplıcanın şifalı suları, vücuttaki hücreleri yenileyerek vücut direncini güçlendiriyor. İçme suyu olarak kullanıldığında böbrek taşlarını düşürüp idrarı söktürüyor. Binbir derde deva olan suyun radyoaktif etkisi ise kilo sorunu olanlara derman oluyor. Termal sular idrar yolları iltihabından romatizmaya, kireçlenmeden spor sakatlıklarının tedavisine, mide, bağırsak ve karaciğer tembelliğinden safra kesesine, siyatiğe ve daha birçok hastalığa iyi geliyor. İçme ile birlikte banyo tedavisi ise bağırsak ve mide hastalarına şifa sağlıyor” diye konuştu.