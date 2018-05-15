Sıfır atık israfı önleyecek

Dr. Mustafa Öztürk’ün makamında ağırladığı ortaokul öğrencileriyle verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çok üreterek ve çok tüketerek yoğun bir kirliliğe maruz kalan tabiatı korumak ve daha fazla zarar vermemek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde “Sıfır Atık Projesi” başlattı. “Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, oluşan atığın azaltılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde, Sıfır Atık Projesinin 2018 itibariyle Ankara’dan başlamak üzere aşamalı olarak kamu kurum/kuruluşlarında, okullarda, terminallerde, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlen-dinlen tesislerinde ve büyük iş yerlerinde uygulamaya geçirilmesi ve 2023 yılına kadar tüm ülke sathına yayılması hedeflenmektedir.

“Bizde bu okulumuzla beraber Bismillah diyerek ‘Sıfır Atık Projesini’ başlattık”

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar’ı Prof. Dr. Mustafa Öztürk projenin startını, makamında misafir ettiği Çiğli Ortaokulu öğrencileriyle verdi. Makamında bulunan toplantı salonunda Ortaokulu öğrencisi 80 kişiyi misafir eden Müsteşar Öztürk, burada çocuklarla tek tek ilgilendikten sonra atık maddelerle ilgili çocuklara bilgi verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette, Öztürk öğrencilerin sorularını da cevapladı. Son olarak çocuklara hediye takdim eden Müsteşar Öztürk, burada bir açıklama gerçekleştirdi. Öztürk, “Okullarda hastanelerde yurtlarda tüm kurum ve kuruluşlarda artık buralarda atıkları ayrı toplamak değerlendirmek, çevreyle uyumlu hale getirmek ve çöp depolama alanlarına atık gitmesini minimize etmek istiyoruz. Bu okulumuzda bu konuda öncülük yapmak istedi. Bizde bu okulumuzla beraber Bismillah diyerek “Sıfır Atık Projesini” başlattık. Herkesi sıfır atık projesini katkı vermeye davet ediyorum” dedi.