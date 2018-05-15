Sıfır atık projesine Coca Cola fabrikasından destek

Dr. Mustafa Öztürk ve beraberindeki Bakanlık heyeti Coca Cola’nın Ankara fabrikasını ziyaret etti. Öztürk ziyarette yaptığı açıklamada, "Coca-Cola gibi büyük bir şirketin Sıfır Atık Projesi’nde yer alması tüm endüstriye örnek olacaktır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, ’Sıfır Atık Projesi’ni ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirmeye başladıklarını, Sıfır Atık Projesi’nin endüstride hızla yayıldığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ve bununla birlikte kamuoyunun bilinçlendirilmesinde önemli bir katkı sağlayacaklarını iletti.

Coca Cola İçecek Türkiye’nin Sıfır Atık Projesini Türkiye’deki 10 fabrikasında da hızla yaygınlaştıracağını duyuran Müsteşar Öztürk, ‘Sıfır Atık’ seferberliği ile birlikte atık oluşumunun engellenmesi, kaynakta ayrı toplanması ve geri kazanımın sağlanmasına ilişkin farkındalığın yurt çapında hızla yayıldığını dile getirdi.

‘Sıfır Atık’ seferberliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve beraberindeki Bakanlık heyetini Ankara fabrikasında ağırlayan Coca-Cola İçecek Türkiye, son 8 yılda PET ambalajlarında yürüttüğü hafifletme çalışmaları ile 15 bin ton daha az hammadde kullanarak ülke ekonomisine katkı sağladı.