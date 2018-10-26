Sıfır Atık Projesi'ne tam destek

Beypazarı Belediyesi, ilçenin belirli noktalarında atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' ile ortaya çıkan atıklar ayrıştırılacak. Bu sayede milli ekonomiye katkıda bulunurken, israfın önüne geçilerek daha yeşil, daha temiz bir dünya için farkındalık oluşturulacak.

Başlatılan proje ile insanlarımız bilinçlendirilerek, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘'Beypazarı Belediyesi olarak geri dönüşüm konusunda seferberlik başlattık. Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesinde ilçemizde öncülük ederek, geri dönüşümün çevremiz adına ne kadar önemli olduğu konusunda farkındalık oluşturduk. Bu kapsamda ilçemizin farklı noktalarına ve ilçemizdeki resmi kurumlara geri dönüşüm kumbaraları yerleştirdik'' dedi.