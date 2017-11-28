Sığınma evlerindeki kadınlar bağışlarla üretim yapıyor

Ürünleri Çankaya Belediyesinin sağladığı alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde satılan kadınlar, her türlü kumaş, ip, boncuk gibi el işi malzemelerine talip oluyor.

Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi’nde kalan kadınlar, kendileri için kurulan el emeği atölyesinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Daha önce ürettikleri, Çankaya Belediyesinin kadın el emeği için alışveriş merkezlerinde ve pazar yerlerinde kurduğu stantlarda tükenen kadınlar, yeni parti üretime başlıyor. Bir süre önce yapılan duyurularla kendilerine iplik ve boncuk bağışları geldiğini belirten kadınlar, "Üretim malzemelerini bizler de satın alıyoruz. Ancak sesimizi duyanların olduğunu görmek, insanların bizi düşündüklerini anlamak büyük mutluluk. Üretimimiz sürdükçe, kumaş, boncuk, iplik ihtiyacımız da sürecek. Her türlü katkıya açığız" dedi.

Atölye şefleri Fadime Yıldırım eşliğinde örgü ören, takı yapan, dikiş diken kadınlar, atölyenin kendilerine terapi merkezi gibi geldiğini söylüyor. Ürettiklerinin satılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten kadınlar, "İnsanların bizim ördüğümüz şapkayı, tasarladığımız kolyeyi beğenmesi çok keyifli. Satışlardan elde edilen gelir bize hem moral veriyor hem de ekonomik destek sağlıyor" diye konuştu.

Kadınlar ve çocukları için 40 kişi kapasiteli sığınmaevinde, güvenli ve şiddetten uzak barınma olanağı sağlanıyor. Psikolojik ve hukuki destek verilen, bünyesinde okul öncesi çocuklar için kreş bulunduran sığınmaevinde kalan okul dönemindeki çocukların da eğitim almaları sağlanıyor.

Sığınmaevine yapılmak istenen bağışlar için Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü (458 89 00 / 3501) aramak yeterli oluyor.