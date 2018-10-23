'Sihirli Eller Atölyeleri' destekçi görüşmelerini sürdürüyor

Keçiören Belediyesi himayesinde Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği tarafından yürütülen atölye faaliyetlerinde engelli bireyler kokulu taş, kokulu sabun, tespih ve nikah şekeri süslemelerini kendileri tasarlayarak yeteneklerini sergileyebilecekleri el ürünlerine dönüştürürken proje ile aynı zamanda zihinsel engelli bireylerin öğrenme düzeylerinin gelişimine de destek olunuyor. Toplumun her kesimine özel projeler üreten Keçiören Belediyesi ve sivil toplum iş birliğinde yürütülen atölye çalışmaları ile engelliler, hayata daha sağlam tutunurken ek gelir sağlama imkanı da yakalıyor.

'Sihirli Eller Atölyeleri'nin sosyal girişimciliğe ilham veren bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören Belediyesi olarak 'Engelli olmak hayata engel değil' ilkesiyle hareket ediyoruz. Çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük adımlar atıyoruz. Yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinde yürütülen bu sosyal sorumluluk projemiz üretime teşvik etmesinin yanı sıra el emeği ile aile ekonomilerine katkı sağlamalarına da yardımcı oluyor." diye konuştu.

Ak, projeyle gençlerin atölye faaliyetlerinde gönüllülük yaparak girişimcilik becerilerini geliştirmelerine imkan verildiğine de dikkat çekti.