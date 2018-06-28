Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 10:23

Sihirli ellere plaket

Engelli dostu Keçiören Belediyesi, Sihirli Eller Atölyesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde düzenlenen PM Summit Ankara 2018 Proje Yönetimi Zirvesinde plaketle ödüllendirildi.

Sihirli ellere plaket

28 Haziran 2018 10:23


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde düzenlenen PM Summit Ankara 2018 Proje Yönetimi Zirvesi proje yönetim profesyonellerin yanı sıra proje yönetiminin değerini bilen, anlayan, hisseden tüm paydaşları bir araya getirdi.


Zirve kapsamında ’Projeni Dünya ile Paylaş’ proje yarışmasında Keçiören Belediyesi Sihirli Eller Atölyeleri projesiyle plaket almaya hak kazandı. Sivil toplum iş birliğinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmalarına, yeteneklerini sergileyebilecekleri el ürünleri tasarlamaları ve gelir kazanmalarına imkan sunan Sihirli Eller Atölye faaliyetleri tanıtıldı.


Proje yönetimi bilgi birikimlerinin paylaşıldığı zirvede, Sihirli Eller Atölyeleri Projesi, sosyal sorumluluk ve gönüllük esasıyla sürdürülebilirliği sağlanmış olması bakımından yarışmaya katılan diğer kurumlar arasında Anadolu ISUZU, Türk Telekom, Turkcell, Türksat, AFAD, Architicket ve Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. yer alan projelerden farklı olarak toplumsal faydaya hizmet etmesi yönüyle beğeni topladı.


Binlerce çeşit el ürünlerinin sergilendiği stantların yanı sıra fuar ve organizasyon faaliyetlerine de katılım sağlayan Sihirli Eller Atölyesi ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören Belediyesi olarak ’Engelli olmak hayata engel değil’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük adımlar atıyoruz. Yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinde yürütülen bu sosyal sorumluluk projemiz üretime teşvik etmesinin yanı sıra el emeği ile aile ekonomilerine katkı sağlamalarına da yardımcı oluyor" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç