Sihirli ellere plaket

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde düzenlenen PM Summit Ankara 2018 Proje Yönetimi Zirvesi proje yönetim profesyonellerin yanı sıra proje yönetiminin değerini bilen, anlayan, hisseden tüm paydaşları bir araya getirdi.

Zirve kapsamında ’Projeni Dünya ile Paylaş’ proje yarışmasında Keçiören Belediyesi Sihirli Eller Atölyeleri projesiyle plaket almaya hak kazandı. Sivil toplum iş birliğinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmalarına, yeteneklerini sergileyebilecekleri el ürünleri tasarlamaları ve gelir kazanmalarına imkan sunan Sihirli Eller Atölye faaliyetleri tanıtıldı.

Proje yönetimi bilgi birikimlerinin paylaşıldığı zirvede, Sihirli Eller Atölyeleri Projesi, sosyal sorumluluk ve gönüllük esasıyla sürdürülebilirliği sağlanmış olması bakımından yarışmaya katılan diğer kurumlar arasında Anadolu ISUZU, Türk Telekom, Turkcell, Türksat, AFAD, Architicket ve Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. yer alan projelerden farklı olarak toplumsal faydaya hizmet etmesi yönüyle beğeni topladı.

Binlerce çeşit el ürünlerinin sergilendiği stantların yanı sıra fuar ve organizasyon faaliyetlerine de katılım sağlayan Sihirli Eller Atölyesi ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören Belediyesi olarak ’Engelli olmak hayata engel değil’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Çalışmalarımızla engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya dönük adımlar atıyoruz. Yerel yönetim ve sivil toplum iş birliğinde yürütülen bu sosyal sorumluluk projemiz üretime teşvik etmesinin yanı sıra el emeği ile aile ekonomilerine katkı sağlamalarına da yardımcı oluyor" diye konuştu.