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Siirt'te trafik kazası yaralılarına askerler yetişti

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki kişi, kısa süre içinde olay yerine ulaşan askerlerin yaptığı ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki kişi, kısa süre içinde olay yerine ulaşan askerlerin yaptığı ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ilk ulaşan askerler oldu. İki yaralıya orada ilk müdahaleden bulunan Mehmetçik, yaralı şahısları daha sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırdı.

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