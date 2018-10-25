Şikayete konu olan yürüyen merdivenleri çocukların durdurduğu ortaya çıktı

Başkent'in muhtelif yerlerindeki yürüyen merdivenlerin zaman zaman çalışmadığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri ilginç bir olayla karşılaştı. Çocukların “acil butonuna” basarak yürüyen merdivenleri geçici olarak durdurduğu anlaşıldı.

Yürüyen merdivenlerin çalışmadığına yönelik vatandaşlar tarafından “Alo 153 Mavi Masa”ya iletilen şikayetlerde özellikle yaşlı, hamile ve engelli vatandaşların mağduriyet yaşadığı ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı teknik takip sonunda güvenlik kameraları tek tek incelenerek gerçek ortaya çıkarıldı. Yürüyen merdivenleri eğlence aracı haline dönüştüren okul çağındaki çocukların acil durumlarda kullanılmak üzere zorunlu olarak bulundurulan “durdurma butonlarına” basarak kaçtığı güvenlik kameralarına yansıdı. ANKARAY ve metro başta olmak üzere şehrin dört bir tarafında yer alan alt ve üst geçitlerde bulunan yürüyen merdivenleri geçici olarak durduran çocukların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bilgisizce ve tehlikeli hareketlerde de bulunarak hayatlarını tehlikeye attıkları görüldü. Periyodik olarak bakım ve onarım çalışmaları yapılan yürüyen merdivenleri yeniden çalıştıran Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, ailelerin ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması ve çocuklarını uyarmalarını istedi.