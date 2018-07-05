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05 Temmuz 2018 17:21

Silahının ateş alması ile hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde makam odasında silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden Gümüşakar Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyünde toprağa verildi.

Silahının ateş alması ile hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

05 Temmuz 2018 17:21


İki gün önce Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Jandarma Karakolu’nda makam odasında silahının ateş alması sonucu kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği bildirilen Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol’un (31) naaşı, bu sabah Beypazarı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yoğunpelit köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Nuh Alper Bol için memleketi Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit Köy Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Babaevi önünde de askeri tören düzenlendi. Baba Reşat Bol ve anne Fatma Bol ile Bol’un kız kardeşleri düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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