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17 Ağustos 2018 10:51

Silahlı insansız hava araçlarına bir kabiliyet daha

Silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir kabiliyet kazandırıldı.

Silahlı insansız hava araçlarına bir kabiliyet daha

17 Ağustos 2018 10:51

Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı.


Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yeni bir kabiliyet kazandırıldı. Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı.


Bu sayede güvenlik birimleri, bulunduğu yerden uzaktaki bir üsten kaldırdığı Anka-S SİHA’yı kontrol ederek, kalktığı üsten de uzaktaki bir hedefi imha etmesini sağlayacak. Bu sistemle, İHA’larda sahip olunan anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyeti Anka-S SİHA ile çok daha uzun mesafelere taşınmış oldu. Uydu üzerinden Anka-S ile yapılan bu atış, Türkiye’nin milli teknoloji geliştirme çalışmalarında da bir ilk oldu.




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