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07 Haziran 2018 10:20

Şili’de TİKA iftarı

Şili’nin başkenti Santiago ’da bulunan ve ülkede yaşayan Müslüman azınlığın en büyük ibadethanesi olan As-Salam Camii’nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından iftar programı düzenlendi.

Şili’de TİKA iftarı

07 Haziran 2018 10:20


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 yılında Şili seyahati sırasında ziyaret ettiği ve bölge Müslümanları ile buluştuğu TİKA tarafından yenilenen As-Salam Camii’nde 250 kişilik bir iftar programı düzenlendi.


TİKA’nın desteği ile Türkiye’nin Santiago Büyükelçiliği organizasyonunda gerçekleştirilen programa Büyükelçilik personeli, Santiago Askeri Ataşesi ve TİKA temsilcileri katıldı. İftar öncesi, Büyükelçilik personeli, TİKA heyeti ve Müslüman Cemiyeti Başkanı Kemal Sufan davete katılanlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.


As-Salam Camii, Santiago’da bulunan en büyük Müslüman ibadet merkezi olmanın yanı sıra sahip olduğu sivil toplum kuruluşu niteliği ile bölgede bulunan Müslüman bir araya gelmesi için yardımcı olan bir çatı kuruluş olarak hizmet veriyor.




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