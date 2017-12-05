Sincan baharda laleler ile renklenecek

Şehrin çeşitli noktalarında toprakla buluşan milyonlarca lale soğanı, baharın gelmesiyle Sincan’ın güzelliğine güzellik katacak.

Şehrin estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Sincan Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle de Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor. Sincan Belediyesi 2018 yılında da Sincan’ı lale bahçesine çevirmek için harekete geçti. Baharı milyonlarca lale ile karşılamaya hazırlanan Sincan Belediyesi, ilçe genelindeki park, bahçe, kavşak ve meydanlara bir buçuk milyon lale soğanı ekimini gerçekleştirdi. Güzelliklerini sergilemek için Nisan ayına kadar toprak altında bekleyecek milyonlarca lale, baharın gelmesiyle Sincanlılara adeta lale şenliği yaşatacak.

“Sincan laleler ile anılmaya devam edecek” diyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Bizler yaşadığı yeri güzelleştiren, gittiği her yerde izler bırakan bir ecdadın mirasçılarıyız. Bu yüzden bulunduğumuz mekânı yaşanılır hale getirmek güzelliği sanatla birleştirmek bunu yaparken de korumak hepimizin görevidir. Selçukludan günümüze uzanan lale kültürü, Sincanımızda yeniden yaşayacak ve Sincanımız lalelerlesüslenmeye devam edecek. İlçe genelinde ekmeye devam ettiğimiz 1 milyon 600 bin lale, mordan sarıya, kırmızıdan beyaza kadar birçok rengiyle baharda görsel bir şölen yaşatacak” diye konuştu.