Sincan Belediye Başkanı Ercan, Ankara'da Birlik Sohbetleri'nin konuğu oldu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ankara'da Birlik Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Ankara'da Birlik Derneği olarak düzenlenen Ankara'da Birlik Sohbetleri devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Birlik Sohbetleri'nin konuğu oldu. Ankara'da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu yaptığı açılış konuşmasında "2017 yılının Şubat ayında kurduğumuz Ankara'da Birlik Derneğimiz, kuruluşundan bugüne kadar sürekli aktif ve sahada çeşitli etkinlikler düzenleyerek sivil toplum kuruluşları arasında göz doldurmaya devam etmektedir. Dernek olarak en büyük farkımız sadece bir kesimin ya da bir grubun veya bir oluşumun derneği değil, toplumun her kesimini kucaklayan 7'den 70'e herkesle beraber olmamızdır" ifadelerini kullandı.

Mutlu, Derneğin kurulduğu günden bugüne birçok faaliyete imza atarken, Ankara'da Birlik Sohbetleri'nin de devam ettiğini kaydetti. Ankara'da Birlik Derneğinin kurucu genel sekreteri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın sohbet programının konuğu olmasından dolayı gururlu olduklarını belirten Mutlu, "Etkinlik ve faaliyetlerimiz yazılı ve görsel olarak yerel, ulusal basında defalarca yer olmaya devam etmekte olup bu yayınların sonucunda kamuoyunda sürekli takdirde kazanmaktayız" dedi.

Başkan Ercan, kurucu genel sekreteri olduğu Ankara'da Birlik Derneğini nasıl kurduklarını ve derneğin 2 yıla yakın zamandır sürekli aktif olduğuna dikkat çekerek, Mutlu'ya teşekkürlerini iletti. Ercan'ın konuşmasının ardından plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle program sona erdi.