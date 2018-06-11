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11 Haziran 2018 14:10

Sincan Belediye Başkanı Ercan, Çorumlularla sahur yaptı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Çorumlular Federasyonu’nun düzenlediği sahur programına katıldı.

Sincan Belediye Başkanı Ercan, Çorumlularla sahur yaptı

11 Haziran 2018 14:10


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Çorumlularla sahur yaptı. Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve AK Parti Milletvekili adayı Asuman Erdoğan ile birlikte Sincan Çorumlular Federasyonu’nun düzenlediği sahur programına katıldı.


Sahur öncesinde konuşan AK Parti Milletvekili adayı Erdoğan 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, “24 Haziran seçimleri bir daha yaşanmayacak. Bir daha karşımıza çıkmayacak. Partimiz öyle mübarek bir kuruluş ki ona azıcık sırtını dönen bir daha kendine gelemiyor. Bu partiye sahip çıkan ülkemize de sahip çıkıyor demektir” dedi.


Ercan ise, “Çorumluların sorumluluk bilinci ile 24 Haziran’da da gerekeni yapacağına inanıyorum. Reisi yalnız bırakmayacağınıza eminim. İçeride ve dışarıda nifak odakları iş birliği içinde. Biz de inadına Reisimizin yanında olacağız. Sincan bu seçimlerde de tarih yazacak” ifadelerini kullandı.




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