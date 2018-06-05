Sincan Belediye Başkanı Ercan, esnafla iftarda buluştu

Her akşam farklı noktalarda Sincan halkı ile iftar sofrasında buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftarda Sincan’da iş yerleri bulunan esnaf ile bir araya geldi. Ercan, iftar sonrası yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, ’’Sincan hiçbir zaman bizi yanıltmadı’’ dedi.

Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu da ’’Cumhurbaşkanımız sayesinde büyüyen ülke konumuna geldik. Bundan geri adım atılmasına müsaade etmeyin. 24 Haziran’da yeniden demokrasi zaferini yaşayacağız’’ şeklinde konuştu.

Başkan Ercan iftar sonrasında iş yerlerini tek tek gezerek 24 Haziran sürecinde dua ve desteklerini eksik etmemelerini istedi