Sincan Belediye Başkanı Ercan, mahalle sakinlerini dinledi

Kararları vatandaşlarla birlikte almaya çalışan Ercan, "Halk ne derse o olur" dedi.

Sincan Belediyesi türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek diğer belediyelere örnek oluyor. Mahalle sakinleri evlerine gönderilen mektuplarla toplantı alanına davet ediliyor. Başkan Yardımcıları ile Müdürleriin de hazır bulunduğu toplantılarda Mahalleli Başkan Ercan’a merak ettiği tüm soruları soruyor, belediye faaliyetleri hakkında görüşlerini bizzat Başkan Ercan’a iletme fırsatı buluyor. Başkan Ercan ile ilgili müdürler şikayet ve talepleri dikkatle dinleyerek çözüm arıyor.

Mahalle sakinleri memnun

İlk olarak Tandoğan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ercan, Fatih Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Plevne Mahallesi ve GOP mahallesi sakinleriyle buluştu. Görüş ve taleplerini doğrudan Başkan Ercan’a iletme fırsatı bulan Mahalle sakinleri hizmetlerinden ötürü Ercan’a teşekkürlerini iletti.

Mahalle toplantıları devam edecek

Başkan Ercan, Sincan belediye başkanı olarak göreve geldiği ilk günden itibaren ’Sincan’da halk ne derse o olur’ ilkesiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, "Ve bu ilke doğrultusunda yaptığımız hizmetlerde sosyal ve katılımcı belediyecelik anlayışıla hareket etti. Dotasını halkın isteklerine göre belirleyen belediye olmaktan asa vazgeçmedik. bundan sonra da yolumuza vatandaşlarımızla el ele devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı. Başkan Ercan’ın bundan sonraki durağının 29 Ekim Mahallesi olacağı belirtilerek mahalle toplantılarında belediye çalışmalarını vatandaşlarla paylaşmaya ve görüş alışveriyinde bulunmaya devam edeceği kaydedildi.