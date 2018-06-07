Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan esnaf ziyareti

Sincan’da gezmedik sokak, girmedik iş yeri bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu kez Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalar, Sincan Şoförler Odası ile pek çok iş yerini ziyaret etti. Başkan Ercan’a AK Parti Milletvekili adayı Barış Aydın da eşlik etti. Ercan yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında bilgiler aktararak, esnaf ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinledi. Vatandaş ve esnaf buluşmalarının birlik, beraberlik ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine vesile olduğunu söyleyen Ercan, ’’Halkımız ile buluşmalar vesilesiyle esnaf ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde değerlendirme imkanı buluyoruz’’ ifadelerini kullandı.