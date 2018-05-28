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28 Mayıs 2018 14:20

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan vatandaşa ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Ak Parti Ankara Milletvekili adayı Hacı Turan ile birlikte Sincan halkını ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan vatandaşa ziyaret

28 Mayıs 2018 14:20


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hafta sonu mesaisini Sincan halkıyla birlikte yaptı. Başkan Ercan Ak Parti Ankara Milletvekili adayı Hacı Turan ile birlikte Sincan sokaklarını adım adım gezdi. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Ercan ile Hacı Turan her kapıyı çaldı, vatandaşlarla tek tek sohbet etti


Yaşlılara ayrı bir önem veren Ercan Ramazan ayında da onları yalnız bırakmadı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Ercan, ’’Bu mübarek Ramazan ayı paylaşmak demek, birlik ve beraberlik demektir. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Dualarınızı eksik etmeyin’’ dedi.


Ercan esnaf ziyaretlerinin ardından Sincan Kırşehirliler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.




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