Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ev sahipliği yaptığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Sincan Belediyesi, Sincan Kültür Evinde düzenlenen iftar yemeği ile şehit ailelerine ağırladı. Konuklarını kapıda ağırlayan Sincan Belediye Başkanı Tuna, şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenip, sohbet etti. İftar sofrasında buluşan şehit aileleri ve yakınları sıcak bir ortamda büyük bir aile tablosu oluşturdu. Şehit ailelerine katılımları için teşekkürlerini ileten Tuna, “Sizler dinini, vatanını, milletini, sevdiklerini muhafaza etmek için aziz canını Allah’a teslim etmiş olan şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlersiniz. Bizim için kıymetli olan sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayında bulunduğumuz bu anlamlı günlerde Allah’tan tüm şehitlerimize yeniden Rahmet, siz kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Şehitlik mertebesinin bütün rütbe ve makamlardan üstün olduğunu belirten Tuna, “Peygamberlik makamından sonra en kutsal makam olan şehitlik mertebesine erişen aziz evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah-ü Teala şöyle buyurur ‘Onları ölü sanmayın, onlar diridir.’ Bunun üzerine söylenecek sözümüz yoktur. Cenab-ı Hak sizlere uzun ömürler nasip etsin” diye konuştu.

“Devletimiz ve milletimiz adına şehit yakınlarımızın hizmetinde olmak bizim için büyük bir şereftir” diyen Sincan Kaymakamı Salim Demir ise, “Son 10- 15 yılda ülkemizde sizler için büyük adımlar atıldı. Önemli çalışmalar hayata geçti, inşallah bundan sonrada bu şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Necmi Tunalı ve Gaziler Vakfı Başkanı Alparslan Höyük desteklerinden dolayı Başkan Tuna’ya teşekkür etti. Zaman zaman duygusal ama gururlu bir tablo çizen şehit yakınları Sincan Belediyesi’ne kendilerini unutmadığı için de teşekkür etti. Şehit annesi Atiye Neşe “ Belediye Başkanımız her fırsatta bizleri ağırlıyor, bizlerle bir araya geliyor. Allah kendisinden razı olsun bu mübarek ramazan ayında yine bizi yalnız bırakmadı” dedi.

Programa; Sincan Kaymakamı Salim Demir, Sincan Emniyet Müdürü Oğuzhan Yücel, Sincan İlçe Jandarma Komutanı Yavuzkan Duman, Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Necmi Tunalı, Gaziler Vakfı Başkanı Alparslan Höyük ve Sincan belediye meclis üyeleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı program Kur’an tilavetiyle başladı. Daha sonra şehitler için dualar edildi. Aziz kahramanlarımız bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi.