Sincan Belediyesi, ailelere de eğitim veriyor

Belediye uzmanları, öğrenci velilerine; çocuklarla iletişim, ders çalışma ve teknoloji gibi konularda eğitim veriyor. Seminerlere katılan anne ve babalar ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 10 yıldır sürdürdüğü okula uyum süreci, bu yıl da birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için başladı. Öğrencilerin okul kaygılarını gidermek, okul ortamını sevdirmek ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için sürdürülen "Okullarda Uyum Haftası" projesine bir destek de Sincan Belediyesinden geldi.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uzmanları, ilkokul 1’inci sınıfa başlayan öğrencilerin uyum haftasında, ailelere yönelik eğitimler veriyor. Eğitimlerde; okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerine çocukları ile nasıl iletişim kurmaları gerektiği, sorumluluk vermenin önemi ve ders çalışmada teknolojinin nasıl doğru kullanılacağı anlatılıyor. Eğitim kapsamında velilere, 3T (Telefon, Tablet, Televizyon) ve 3A (Aile, Arkadaş, Ağaç) kuralları da öğretiliyor.

"Eğitim sayesinde artık daha bilinçliyiz"

İlk günkü eğitim Plevne Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda verildi. Burada uzmanlardan bilgi alan ebeveynler ise uygulamadan oldukça memnun kaldı. Velilerden Şükran Öztürk, "Okulun ilk günü çocuklarımız kadar biz de gergindik. Biz velilere eğitmenler tarafından bilgi verildi. Eğitim sayesinde artık daha bilinçliyiz. İnşallah çocuklarımız da okula kısa sürede alışır" dedi.

Çocuklarının eğitiminde öğretmenler kadar ailelerin de büyük payı olduğunu belirten öğrenci velisi Selim Bayraktar ise, "Çocuklarımız elbette öğretmenleri tarafından en doğru şekilde eğitilecekler. Ancak ailelerin de bilinçlenmesi açısından Sincan Belediyesinin ailelere eğitim vermesi gerçekten çok düşünceli bir hareket. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya ve eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitim 1 hafta sürecek"

Ailelere verilen eğitimler 1 hafta sürecek. Eğitimden yararlanmak isteyen veliler, 12 Eylül Salı günü saat 10.00’da G.O.P İlkokulunda, 13 Eylül Çarşamba günü saat 09.00’da Yenikent İlksan İlkokulunda, 14 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da Sincan İlkokulunda ve 15 Eylül Cuma günü saat 10.00’da Temelli TOKİ İlkokulundaki seminerlere katılabilecek.