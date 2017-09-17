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17 Eylül 2017 12:14

Sincan Belediyesi, okulları öğrenciler için hazırladı

Sincan Belediyesi, yeni eğitim yılı için okulların iç ve dış temizliğini yaptı, okul koridoruna geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

Sincan Belediyesi, okulları öğrenciler için hazırladı

17 Eylül 2017 12:14


Yeni eğitim ve öğretim yılı yarın başlarken, Sincan Belediyesi, Sincan’da öğrenciler temiz sınıflara girsin diye kolları sıvadı. Sincan Belediyesi ekipleri, 3 aydır kapalı olan eğitim yuvalarında önce bahçe temizliği yaptı. Yeşil alanlardaki otların biçilmesi ve peyzaj düzenlemesi gibi çalışmalarla okullar yeni döneme hazır hale getirilirken, okul yetkililerinin talebi dikkate alınarak okulların içleri de belediye ekipleri tarafından temizlendi. Geri dönüşüm bilincinin yaygınlaşmasına önem veren Sincan Belediyesi, okul koridorlarına geri dönüşüm kutuları da yerleştirdi.



“Eğitim her zaman önceliğimiz”


Eğitime her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “İlçemizdeki okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirebilmek için biz de üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Öğrencilerimiz yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılına başlayacak” dedi.


Tuna, binlerce çocuğun ilk defa okul ile tanışacağını belirterek, “Biz de okullarımızın çehresinin ve okul bahçelerinin genel temizliğini yaparak, öğrencilerin sağlıklı, daha temiz ve daha güzel bir ortamda eğitim görmelerini hedefledik. Bu vesile ile tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.




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