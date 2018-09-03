Sincan Belediyesi şehit ailelerini ve gazileri unutmuyor

Şehit ailelerini İstanbul’a Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yolcu etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından davet edilen 200 şehit ailesi ve yakınları için moral gezisi düzenlendi. İki gün İstanbul’da kalan aileler tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Şehit aileleri ve yakınlarını İstanbul’a Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yolcu etti. Şehit ailelerinin baş tacı olduğunu ifade eden Başkan Ercan aileleri taşıyan otobüse bindi, tek tek iyi yolculuklar diledi.

Şehit aileleri ve yakınları iki gün süren gezide Pierre Loti, Miniatürk, Eyüp Sultan, Ayasofya, Topkapı, Sultan Ahmet camisini ziyaret etti. Tekne turu yapan Şehit aileleri ve yakınları yemeklerini yerken İstanbul Boğazı’nı seyrederek manzaranın tadını çıkardı.

Sincan Belediyesi şehit aileleri ve yakınlarının ardından 19 Eylül Gaziler Günü’nde de Sincan’da ikamet eden gaziler için gezi düzenleyecek. Geziye katılan gaziler Bilecik Söğüt’te tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etme imkanı bulacak.