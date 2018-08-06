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06 Ağustos 2018 14:16

Sincan Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sincan Belediyesi’nin kamu şirketi olan Sinkent LTD ŞTİ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sincan Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

06 Ağustos 2018 14:16


Sincan Belediye binasında yapılan imza törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hizmet- İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Hizmet- İş Ankara 1 nolu Şube Başkanı Raşit Şahin ile Sinkent Genel Müdürü Osman Özüpek katıldı.



1442 personele müjde


İmzalanan protokol ile Sinkent personeli maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. 1442 personeli kapsayan protokol ile yüzde 8,16’ya varan oranda zam verilecek. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.


Toplu iş sözleşmesi protokolünün imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Tören çiçek ve hediye takdimi ile sona erdi.




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