Sincan Belediyesinden Afrin’e manevi destek

Sincan Belediyesi, Afrin’de devam eden operasyonda gövdesini vatanına siper eden kahraman Mehmetçiklere dua ve selam gecesi düzenliyor. “Sincan’dan Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi” isimli program, 26 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. Sincan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek program saat 19.00’da başlayacak. Sanatçı Uğur Işılak kahramanlık türküleriyle, Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Hafız Ahmet Tel dualarıyla, yazar Mete Yarar ise bam teline dokunan cümleleriyle programa eşlik edecek. Unutulmaz anların yaşanacağı programda başta Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk şehidi olan Sincanlı Musa Özalkan ve bütün şehit ve gaziler minnet, rahmet ve dualarla anılacak.

Kahramanların fedakarlıklarının hatırlanması gerektiğini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Milletleri bir arada tutan, yaşadıkları toprakları vatan yapan ve o vatan üzerinde ortak idealler etrafında birleşerek ilerlemelerini sağlayan milli ruhtur. Bizler tarihin akışını değiştiren birçok destana imza attık. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz hain darbe girişimine gösterdiğimiz direniş ve şimdi de Afrin. Bizler o milli ruh sayesinde birleştik, onun sayesinde gidişatın seyrini değiştirdik. Bizi biz yapan o milli ruh bugün geçmişte olduğu gibi yine bizlerle” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemini anlatan Ercan, "İşte bu program milli ruhumuzu yeniden canlandırmak için güzel bir vesiledir. Afrin’deki askerlerimize muvaffakiyetleri için ve şehadet mertebesine yükselen yiğitlerimiz için ’Sincan’dan Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi’ isimli programa bütün vatandaşlarımızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.