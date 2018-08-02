Sincan Belediyesinden aile ve çocuk danışmanlık hizmeti

Toplumsal değer seminerlerinden çocuk eğitimi seminerlerine, ailede iletişim seminerlerinden sağlık seminerlerine kadar pek çok konuda vatandaşları bilgilendiren Sincan Belediyesi, belirli periyotlarla “Mutlu Aile Sağlıklı Gelecek” seminerleri düzenliyor. Kültür merkezlerinde belirli periyotlarla Aile Danışmanı Sosyolog Sümeyye İleri Bolu, kadın ve çocuklarla bir araya geliyor. Seminerde müzik eşliğinde terapiler yapılarak, danışanların sorunlarına çözüm aranıyor. Dileyen danışanlar eğitim semineri sonrasında aile danışmanları ile birebir görüşebiliyor.

Aile büyüklerinin yanı sıra çocuklara yönelik de eğitim seminerleri düzenleniyor. Sincan Belediyesi bünyesinde bulunan danışmanlar çocuklarla yakından ilgileniyor. Özellikle bireysel görüşmeler yapılarak, aile içerisinde ve sosyal yaşamda çocuğun rolü değerlendiriliyor.

Danışmanlık hizmeti tek gün ile de sınırlı kalmıyor. Aile bireyleri danışmanlara rahatlıkla ulaşabiliyor, aile danışmanları da süreci takip ederek aile bireyleri ile zaman zaman görüşmeler yapıyor. Seminerlere yoğun ilgi gösteren kadınlar, kadına, aileye ve çocuklara verdiği değer ve hizmetlerden ötürü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkürlerini iletiyor.