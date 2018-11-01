Sincan Belediyesinden anlamlı seminer

Sincan Belediyesinin ev sahipliğinde, Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar Fatih Akbaba tarafından Lale Konferans salonunda 'İletişim Ailede Başlar' konulu seminer verildi.

Sincan Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Lale Konferans salonu bu kez Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Yazar Fatih Akbaba'yı ağırladı. “İletişim Ailede Başlar” adlı seminerde Akbaba, aile içi iletişim ve aile düzenin sağlıklı yürümesi hakkında önemli bilgi verdi. Eşlerin birbirlerine olan davranışlarının üzerinde duran Akbaba, “İş hayatımızda ve dışarıdaki günlük yaşamda etrafımızdakilere nasıl nazik isek evde de eşlerimize karşı aynı şekilde anlayışlı ve nazik olmalıyız. Mutlu ederseniz mutlu olursunuz” dedi.

“Çocuklarınıza zaman ayırın”

Fatih Akbaba, çocukların, bir ailenin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, “Çocuğunuza zaman ayırın, bu asla boş geçen zaman değildir. Onları kıyaslamayın, örnek olun. İnternetle çok meşgul olmayın, yapmayın dediklerinizi siz de yapmayın” sözleriyle anne ve babaları uyardı.

Başkan Ercan ilgiyle dinledi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da konferansa katılarak Fatih Akbaba'yı ilgiyle dinledi. İletişimin önce ailede başladığına dikkat çeken Başkan Ercan, “Toplumun en önemli yapı taşı ailedir. Aile ne kadar sağlıklı olursa toplum da o denli sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.