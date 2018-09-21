Sincan Belediyesinden aşure ikramı

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı Muharrem ayında, Sincan Belediyesi ilçenin her köşesinde Sincan halkına aşure ikramında bulundu. Başkan Ercan Lale Meydanı'nda aşure dağıtım noktasına gitti. Standın başına geçen Başkan Ercan'a AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da eşlik etti. Başkan Ercan ile İlçe Başkanı Arslanargun Sincan halkına tek tek aşure ikram etti. Aşure günlerinin birlik ve beraberliğinin doruğa çıktığı günler olduğunu ifade eden Başkan Ercan, “Hemşehrilerimize Muharrem ayı dolayısıyla bu ayın simgesi olan aşuremizi ikram ettik. Bu vesileyle tüm Sincan'ın, memleketimizin ve İslam aleminin muharrem ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” diye konuştu.

Aşureler özenle paketlendi, belediye görevlileri tarafından gün boyu vatandaşlara dağıtıldı. Sincan Merkezinin yanı sıra ilçenin dört bir köşesinde ikram yapıldı. Dağıtımdan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Başkan Ercan'a teşekkür etti.