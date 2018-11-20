Sincan Belediyesinden Çocuk Hakları Günü semineri

Sincan Belediyesi, çocuk hakları, anne ve çocuk iletişimine ilişkin bir seminer düzenledi. Sincan Lale Konferans Salonu'ndaki seminerde konuşan Kişisel Gelişim Uzmanı Ayşe Parlar, etkili çocuk iletişiminin püf noktalarını anlattı. Parlar, “Çocuk deyip geçmeyin. Çocuğunuzu dinleyin ve cevapsız bırakmayın. Çocuklar sizin aynanız. Çocuklarda olmasını istediklerinizi öncelikle sizler uygulamalı, çocuklara rol model olmalısınız” diye konuştu.

Dürüst, medeni cesareti olan, barışçıl, kendini geliştiren, ölçülü bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yapan Parlar, “Çocuklarınıza değer verin. Çocuklarınıza sevgiyle, saygıyla, empati kurarak yaklaşın. Onlarla iş birliği yapın” diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu.