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20 Eylül 2017 12:05

Sincan Belediyesi’nden Gaziler Günü’ne özel program

Sincan Belediyesi Gaziler Günü’nde ilçede yaşayan kahramanlarımıza özel bir program düzenledi.

Sincan Belediyesi’nden Gaziler Günü’ne özel program

20 Eylül 2017 12:05

Vatanın sarsılmaz bütünlüğü için canını siper eden kahraman gaziler ile bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Siz bizim baş tacımızsınız” dedi.


Sincan Belediyesi bu topraklar için korkusuzca mücadele eden gazilerimizi unutmuyor. Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda ilçede yaşayan tüm gaziler ve aileleri bir araya geldi. Sincan Kültür Evinde düzenlenen programa ev sahipliği yapan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna konuklarını kapıda karşılayarak hepsiyle yakından ilgilendi. Duygusal dakikaların yaşandığı programda gaziler ve gazi yakınları sıcak bir ortamda büyük bir aile tablosu oluştururken şehitler de rahmet ve minnetle anıldı.



Birlik ve beraberlik vurgusu


Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yaptığı konuşmada “Şu an ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin malumudur. Yedi düvelle karşı savaş içindeyiz. Hem içerden hem de dışardan gelen düşmanlarla ciddi bir mücadele halindeyiz. Haçlı ordularına karşı savaşabilmemiz için sürekli birlik ve beraberlik içinde olmalıyız” dedi.


Gazilik ünvanının herkese nasip olmayacağını ifade eden Başkan Tuna “Gazilik, vatanseverliğin, kahramanlığın, fedakarlığın yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Bizler siz korkusuz kahramanlarımıza gıpta ile bakıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin muhteşem cesareti sayesinde biz bugün buradayız” diye konuştu.



“Ölürsek şehit kalırsak gazi”


Programda konuşan Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de gazilik mertebesinin öneminden bahsetti. Küçük “Geçmişten günümüze birçok millet meydanlarda savaşmıştır. Bu mücadelelerin çoğu ise mal ve mülk arzusuyla yapılan savaşlardı. Ancak Aziz Türk Milleti manevi duygularıyla cenk etmiştir. Bunun nedeni de İslam dininde gaza anlayışı olmasıdır. ‘Ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz’ diyerek çıkılan yolda sizler gazilik mertebesine ulaştınız. Allah hepinizden razı olsun. Bizler sizin sayenizde varız” diye açıklamalarda bulundu.


Zaman zaman duygusal ama gururlu bir tablo çizen gaziler Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya kendilerini her daim yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.


Programa; Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 1 No’lu Şube Başkanı Aydoğdu Yaşar, Gaziler Vakfı Sincan ve Etimesgut Temsilcisi Alparslan Höyük ve Sincan Belediye meclis üyeleri de katıldı.




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